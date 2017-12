Berlin (ots) -



OHDE Berlin tritt an, um den Berliner Bezirk Neukölln in der ganzen Welt als das bekannt zu machen, was er seit rund 160 Jahren ist: Die Weltmetropole des Marzipans. Über 20.000 Tonnen Rohmasse werden hier Jahr für Jahr hergestellt, mehr als an jedem anderen Ort.



In liebevoller Handarbeit entstehen jetzt insgesamt 47 verschiedene Pralinée-Würfel, basierend auf feinem Neuköllner Marzipan mit dem höchsten Mandelanteil (62%) auf dem Markt, kreiert von der deutschen Schokoladenmeisterin 2015/2016, Sabine Dubenkropp.



Die erste OHDE-Boutique wurde jüngst in Anwesenheit des Bezirksbürgermeisters von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann und der Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, Dr. Franziska Giffey in der Berliner Uhlandstrasse 180 eröffnet. Ein weiterer Store folgt zum Jahresbeginn im Bikini-House am Breitscheidplatz, der Online-Shop ist unter https://ohde-berlin.com/shop/ zu erreichen.



"Wir sind stolz, dass wir einmal mehr zeigen können, dass wir viel mehr in Neukölln haben als einfach nur Probleme", sagte Dr. Franziska Giffey in ihrer Eröffnungsansprache: "Das ist ein tolles Premium-Produkt, das obendrein auch noch Gutes tut".



Die in Gründung befindliche OHDE Stiftung macht es sich zur Aufgabe die Anzahl der Schulabschlüsse in Neukölln zu erhöhen. Aktuell verlässt dort jedes 8. Kind die Schule ohne Abschluss. "Das ist nicht mit mangelnder Intelligenz zu erklären, das liegt an den sozialen Voraussetzungen", sagt Hamid Djadda, der Erfinder und Geschäftsführer von OHDE Berlin.



51 Prozent des Unternehmensgewinns fließen in die Stiftung, außerdem gehen 30 Cent für jeden verkauften "Ricksdorfer Glückswürfel" (feines Marzipan mit Edel-Vollmilch-Schokolade) direkt in Bildungsprojekte. Eine Zusammenarbeit mit der Kepler-Schule, einer von Neuköllns Brennpunkt-Schulen, wurde bereits initiiert. Hier sollen zum Beispiel Mentoren-Programme den Schülern Direkthilfe bieten.



