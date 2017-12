Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stabiles Wachstum in OECD - Beschleunigung in Deutschland

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet weiter auf ein stabiles Wachstum in den großen Mitgliedstaaten hin, in Deutschland und Italien sowie in Brasilien und China zeichnen sich eine Beschleunigung ab. Der Wert für den gesamten OECD-Raum blieb im Oktober auf dem Vormonatsstand von revidiert 100,1 Punkten, wie die OECD mitteilte, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Auch für die Eurozone wird ein stabiler Indexwert von 100,6 ausgewiesen, wobei die OECD für Deutschland (plus 0,1 auf 101,1) und Italien (plus 0,2 auf 100,7) von einem anziehenden Wachstum spricht. Eine Wachstumsabschwächung zeichnet sich dagegen in Großbritannien (minus 0,2 auf 99,3 Punkte) ab. Für die USA meldet die OECD eine Stagnation bei 99,8 und für Japan bei 100,1.

Finanzministerium erwartet "kleinen Überschuss" im Bundeshaushalt

Der Bundeshaushalt wird dieses Jahr nach Angaben des Finanzministeriums voraussichtlich im Plus abschließen, obwohl es mehr Finanzlasten gab als geplant. "Für den Bund darf man optimistisch sein, dass man trotz der unterjährigen Belastungen einen kleinen Überschuss erwarten darf", sagte Finanz-Staatssekretär Werner Gatzer nach einer Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern. Gatzer sah Bund und Länder "finanzpolitisch auf gutem Terrain" und betonte, dies hänge mit einer soliden Finanzpolitik auf allen Ebenen zusammen. Komme alles wie geplant, werde Deutschland das EU-Verschuldungskriterium von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung "2019 erstmals seit längerem unterschreiten können", sagte Gatzer voraus.

Medien: Putin ordnet Teilabzug von russischer Armee aus Syrien an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat laut Medienberichten bei einem Überraschungsbesuch in Syrien einen Teilabzug der russischen Truppen aus dem Bürgerkriegsland verkündet. Dies berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti am Montag. Putin legte auf dem Weg zu einem Besuch in Kairo überraschend einen Stopp auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Westsyrien ein, wo er laut russischen Medien von Präsident Baschar al-Assad empfangen wurde.

Saudi-Arabien belässt Januar-Öllieferungen auf niedrigem Niveau

Top-Ölexporteur Saudi-Arabien wird seine Öllieferungen im Januar 2018 insgesamt auf dem jüngsten niedrigen Niveau beibehalten. Damit hält das Land sich weiter an seine Selbstverpflichtung innerhalb der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) zur Reduzierung des globalen Angebots. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco wird seine Exporte in die USA und nach Europa stabil halten, während die Ausfuhren nach Asien um mehr als 100.000 Barrel pro Tag gegenüber Dezember 2017 gekürzt werden, kündigte das Energieministerium des Königreichs an.

Saudi-Arabien hebt Kino-Verbot auf

Saudi-Arabien hat das seit Jahrzehnten geltende Verbot von Kinos aufgehoben. Kommerzielle Kinos sollten ab Anfang 2018 öffnen dürfen, teilte das Kultur- und Informationsministerium des erzkonservativen Landes am Montag in Riad mit. Lizenzen sollten ab sofort ausgestellt werden. Saudi-Arabien ist vom Wahhabismus geprägt, einer besonders strengen und traditionellen Lesart des Islam. Kinos sind in dem Land seit mehr als 35 Jahren verboten.

Netanjahu ruft zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels auf

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat dazu aufgerufen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. "Die Grundlage für Frieden" sei es, "die Wirklichkeit zu erkennen", sagte Netanjahu bei einem Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Er lobte dabei die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen.

Jordanien stellt Friedensvertrag mit Israel auf den Prüfstand

Jordanien stellt als Reaktion auf die US-Entscheidung zu Jerusalem den Friedensvertrag mit Israel auf den Prüfstand. Die jordanischen Abgeordneten beauftragten den Rechtsausschuss des Parlaments am späten Sonntagabend damit, alle Vereinbarungen zwischen beiden Ländern zu überprüfen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Petra berichtete. Das umfasst den 1994 zwischen Israel und Jordanien geschlossenen Friedensvertrag sowie weitere Abkommen.

EU-Staaten starten verstärkte Verteidigungszusammenarbeit

Die EU hat eine verstärkte Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik gestartet. Die EU-Außenminister beschlossen am Montag eine neue Form der Kooperation, die Europas Verteidigung über gemeinsame Militärprojekte voranbringen soll, wie der EU-Rat mitteilte. Daran beteiligen sich 25 der 28 EU-Staaten. Nicht mit dabei sind Großbritannien, Malta und Dänemark. Beschlossen wurden vorerst 17 Militärprojekte, Deutschland übernimmt bei vier von ihnen die Führung.

Landgericht schaltet Bundesverfassungsgericht zur Mietpreisbremse ein

Das Berliner Landgericht hat zur Frage der Mietpreisbremse das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. Die zuständige Zivilkammer halte die entsprechende Vorschrift für verfassungswidrig und habe beschlossen, den Fall den Karlsruher Richtern vorzulegen, erklärte das Gericht am Montag. Im September hatte das Landgericht bereits in einem sogenannten Hinweisbeschluss festgestellt, dass die Mietpreisbremse zur Begrenzung der Preise bei Neu- und Wiedervermietungen verfassungswidrig sei.

Chinesische Banken steigern Kreditvergabe im November kräftig

Chinesische Banken haben im November 1,12 Billionen Yuan (umgerechnet rund 146,2 Milliarden Euro) an neuen Yuan-Darlehen ausgegeben, im Vergleich zu 663,2 Milliarden Yuan im Oktober. Die jüngsten Daten der People's Bank of China (PBoC) übertrafen damit die 850 Milliarden Yuan deutlich, die Ökonomen laut einer Umfrage des Wall Street Journals prognostiziert hatten.

Duterte fordert Verlängerung des Kriegsrechts für Süden der Philippinen

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat eine einjährige Verlängerung des Kriegsrechts im Süden des Inselstaats gefordert. In einem Brief an den Kongress begründete Duterte die Forderung am Montag mit dem Kampf gegen Islamisten und kommunistische Rebellen in der Region Mindanao. Kritiker des umstrittenen Präsidenten befürchten, Duterte könnte versuchen, das Kriegsrecht auf das gesamte Land auszuweiten und die Philippinen in eine Diktatur zu führen.

