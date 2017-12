Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Richterbund hat angesichts "drängender Aufgaben" in der Rechts- und Innenpolitik die rasche Bildung einer neuen großen Koalition gefordert. "Union und SPD sollten sich jetzt rasch zusammenraufen und die drängenden Aufgaben bei Justiz und Polizei in Angriff nehmen", sagte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Bundesweit fehlten Tausende Polizisten, Staatsanwälte und Richter, kritisierte Rebehn. Auch die deutsche Sicherheitsarchitektur habe nach wie vor föderale Brüche, und ein teilweise überkomplexes Strafprozessrecht ziehe Strafverfahren unnötig in die Länge. Rebehn: "Es gibt viel zu tun."



