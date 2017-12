Mainz (ots) -



Mittwoch, 13. Dezember 2017, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Es geht um Macht, Heimtücke und Hinterlist. Ob spontan oder von langer Hand geplant - und für die Betroffenen geht immer ums politische Überleben: Die Dokumentation "Die politische Intrige" zeigt anhand von spektakulären Intrigen der bundesrepublikanischen Geschichte am Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung, wie sie ihre Dynamik entwickeln.



In der Politik existiert die Intrige seit eh und je. Die gescheiterte Verschwörung gegen Bundeskanzler Helmut Kohl, der erfolgreiche Putsch gegen SPD-Chef Rudolf Scharping und der Verrat bei der gescheiteren Wahl von Heide Simonis zur Ministerpräsidentin sind die drei Beispiele, anhand derer die Dokumentation die Anatomie politischer Machenschaften beleuchtet.



Dabei kommen viele beteiligte Politiker zu Wort: Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, Wolfgang Thierse, Renate Schmidt, Ralf Stegner, Peter Harry Carstensen, Wolfgang Kubicki, Anke Spoorendonk, Wolfgang Schäuble, Rita Süssmuth und Horst Teltschik. Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie und der Theaterintendant Claus Peymann ordnen diese Marksteine der jüngeren deutschen Demokratiegeschichte ein: politisch, historisch, dramatisch.



