London - Fulcrum Asset Management (Fulcrum) hat Matthew Roberts zum neuen Partner bestellt, so Fulcrum Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er wird für die Schaffung einer neuen Alternatives-Einheit verantwortlich sein, die in Real Assets und Credit-Strategien investiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...