Köln (ots) - Sie kommen aus Wickede an der Ruhr, Bonn, Holzwickede bei Dortmund, aus Münster und Ahaus im Münsterland - und sie alle singen um den Titel "Der Beste Chor im Westen": Fünf Chöre aus Nordrhein-Westfalen haben es von den Vorentscheiden bis in das Finale der WDR-Castingshow geschafft. Jetzt haben die Sängerinnen und Sänger noch bis Freitagabend Zeit, um sich auf die Show vorzubereiten - das WDR Fernsehen überträgt am 15. Dezember ab 20.15 Uhr live aus dem TV-Studio in Köln-Bocklemünd.



"Ich mag Live-Situationen im Fernsehen und im Radio. Was passiert, passiert gerade, und der Live-Moment gibt jeder Fernsehsituation einen besonderen Kick", sagt Marco Schreyl, Moderator der WDR-Show. "Ich freue mich auf die vielen jungen Menschen, die auf die Bühne kommen werden, um dem Westen zu zeigen, was sie gern tun - singen!" Für die Vorbereitungszeit drückt Marco Schreyl allen fünf Finalisten die Daumen. "Im Chor zu singen, ist wie in einer Mannschaftssportart zu kämpfen", so der WDR-Moderator. "Im Training ist keiner allein, jeder hilft dem anderen, und alle sind nur gemeinsam so gut, wie sie gemeinsam auch funktionieren."



Wer den Titel "Der beste Chor im Westen" am Freitagabend gewinnt, entscheiden die Zuschauer, nachdem die Chöre 90 Minuten präsentiert haben, was sie können. Das Voting-Ergebnis zeigt das WDR Fernsehen in "Der beste Chor im Westen ¬- die Entscheidung" im Anschluss an "WDR aktuell" um 21.55 Uhr.



Über den Wettbewerb: "Wir erreichen überdurchschnittlich viele junge Menschen in NRW"



Bereits zum zweiten Mal sind im Herbst 2017 Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen angetreten, um den Titel "Der beste Chor im Westen" zu gewinnen. Die Hallen waren schon zu den Vorentscheiden ausverkauft, die Tickets zu den Live-Shows innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. "Es ist uns wichtig, mit dem Wettbewerb im Land präsent zu sein", sagt Anne Leudts, Event-Redakteurin in der WDR-Fernsehdirektion. Dass sich in diesem Jahr vor allem junge Chöre beworben haben, zeigt auch die Resonanz beim Publikum. "Wir erreichen mit diesem Wettbewerb im WDR Fernsehen überdurchschnittlich viele junge Menschen in NRW."



Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 700 Sängerinnen und Sängern zum Casting-Wettbewerb angetreten. Neben dem Preisgeld von 10.000 Euro wartet auf den Gewinnerchor ein Auftritt in der Kölner Philharmonie beim Mitsingkonzert des WDR Rundfunkchors am 22. Dezember 2017.



Die Finalteilnehmer 2017



Jugendchor Cantalino aus Wickede Jazzchor der Universität Bonn Young Voices aus Ahaus-Alstätte Junger Chor Münster Clara's Voices aus Holzwickede



Die Jury



Giovanni Zarrella (Sänger und Moderator), Natalie Horler (Frontfrau von Cascada), Jane Comerford (Dozentin für Gesang, Leadsängerin bei Texas Lightning), Rolf Schmitz-Malburg (Bass im WDR Rundfunkchor)



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Anne Leudts



Alle Infos unter: derbestechor.wdr.de und facebook.com/derbesteChorimWesten



Fotos finden Sie unter ard-foto.de



