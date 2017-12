Österreichs Wirtschaft befindet sich in einem sehr guten Zustand, auch die Finanzmarktstabilität hat sich erhöht. "Aber gute Zeiten können neue Risiken bringen", warnte OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny bei der Präsentation des 34. Finanzstabilitätsberichtes der Nationalbank (OenB) am Montag in Wien. Einige dieser Risiken könnten ...

