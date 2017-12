Anleger haben beschlossen, dass in diesen Tagen eine Rally an den Aktienmärkten startet. Dabei spekulieren sie aber nur auf kurzfristige Kursgewinne, wie eine exklusive Umfrage zeigt. Doch sie könnten falsch handeln.

"Okay, die Rally ist jetzt!" So könnte man das Ergebnis der aktuellen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment interpretieren. Anleger haben beschlossen, dass die Weihnachtsrally jetzt beginnt und nur kurz anhält. Sie möchten die Kursgewinne noch mitnehmen, rechnen aber immer weniger mit einer nachhaltigen Rally, die bis zum Frühjahr nächsten Jahres durchlaufen könnte.

"Es ist also eine Spekulation auf kurzfristige Kursgewinne bis Weihnachten, vielleicht noch bis in den Januar hinein. Mehr nicht", lautet das Fazit des Börsenexperten Stephan Heibel. In dieses Bild passe nicht nur das Umfrageergebnis, sondern auch das Euwax-Sentiment der Stuttgarter Börse, das eine sehr schnelle Gewinnrealisierung der Privatanleger zeige.

Der Inhaber des Analysehauses wertet die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage zur Börsenstimmung unter mehr als 2700 Anlegern aus und leitet daraus Prognosen zur künftigen Börsenentwicklung ab - mit einer sehr hohen Trefferqualität.

Für ihn ist solch ein Muster, dass Anleger nur auf kurzfristige Kurssteigerungen spekulieren, aber typisch für den Beginn einer nachhaltigen Rally. Die Stimmung steige langsam an, während der Optimismus, der sich im Verlauf der Korrektur für die Zukunft gebildet hat, zunächst deutlich zurückgehe. "Irgendwann haben Anleger ihre Gewinne realisiert und ihre Erwartungen auf null gefahren und wundern sich dann, wenn die Rally nicht endet, sondern weiterläuft", lautet seine Erfahrung. Dann würden sie den Kursen hinterherlaufen, und erst wenn dann der Optimismus wieder ansteige und extrem hohe Werte erreiche, ende die Rally. Das könne gut bis ins nächste Frühjahr gehen.

"Vor diesem Hintergrund kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier den Beginn einer Rally sehen, die zunächst Weihnachtsrally genannt wird, dann Jahresend-, dann Neujahrsrally und dann einfach nur noch ungläubig beobachtet wird, bis sie im April/ Mai dann endlich ausläuft", meint der Sentiment-Experte.

Anleger bekommen gute Laune

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage im Detail: Die November-Korrektur wird von den Teilnehmern unserer Sentiment-Umfrage bereits als beendet betrachtet. Nur noch sieben Prozent (minus neun Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) geben an, dass der deutsche Leitindex sich derzeit in einem Abwärtsimpuls befindet. Hingegen gehen 46 Prozent (plus vier Prozentpunkte) von einer Seitwärtsbewegung aus. Mehr als jeder Vierte (26 Prozent, plus acht Prozentpunkte) meint ...

