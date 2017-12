München (ots) -



Der zweite Teil der achten Staffel "The Walking Dead" ab 26. Febraur immer montags um 21.00 Uhr



- Deutschlandpremiere der acht neuen Episoden wie immer weniger als 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Das Startdatum für die Rückkehr von "The Walking Dead" aus der internationalen Winterpause steht fest. Nach dem heutigen Midseason-Finale meldet sich die erfolgreiche Dramaserie am 26. Februar 2018 mit acht neuen Folgen zurück. Die Fortsetzung der achten Staffel präsentiert FOX wie immer montags um 21.00 Uhr keine 24 Stunden nach US-Premiere und wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung.



"The Walking Dead" bei FOX bleibt ein Publikumsmagnet: In der ersten Episode der aktuellen achten Staffel, die gleichzeitig auch die 100. Folge der Serie markierte, konnte mit 520.000 Zuschauern (Zielgruppe 3+) der Zuschauerrekord von FOX gebrochen werden. Das große Staffelfinale der 8. Staffel können Fans von Rick Grimes & Co. am 16. April 2018 exklusiv auf FOX sehen.



Über "The Walking Dead":



"The Walking Dead" basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender, die sich nach einer Zombie-Apokalypse unter der Führung des Polizisten Rick Grimes auf die Suche nach einem sicheren Zufluchtsort macht. Die Stars der Serie sind Andrew Lincoln, Norman Reedus, Chandler Riggs, Lauren Cohan, Danai Gurira und Melissa McBride. Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero und Tom Luse sind die ausführenden Produzenten der mehrfach ausgezeichneten Serie.



Sendetermine:



- Die Deutschlandpremiere des zweiten Teils der 8. Staffel von "The Walking Dead" ab 26. Februar 2018 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



