Am Tag vor dem geplanten Beginn des Mega-Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte herrscht Hochspannung, ob der Prozess überhaupt Dienstagfrüh um 9.30 Uhr beginnen kann. Zuvor muss nämlich der Oberste Gerichtshof in einer Zuständigkeitsfrage entscheiden, was einen Richterinnen-Wechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...