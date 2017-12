Die New Yorker Polizei geht Berichten über eine Explosion im Stadtteil Manhattan nach. Dies teilte die Polizei am Montag per Twitter mit. Der Sender WABC berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, es habe einige Verletzte gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde ein Verdächtiger festgenommen. Einige U-Bahnlinien wurden evakuiert.

