Mehr Abverkauf mit Digital Signage

Signboards und Media-Player der IAdea Deutschland GmbH für den stationären Einzelhandel

Was zeichnet einen guten Verkäufer aus? Klar, er verkauft dem Kunden genau das, was er benötigt. Aus Kundensicht optimal, aus der Business-Sicht aber nur die halbe Miete. Ein guter Verkäufer offeriert dem Kunden auch noch, was er möglicherweise zusätzlich benötigt: Die "Extras" beim Autokauf, der Urlaubsreise oder die Garantieverlängerung. Bei hochpreisigen Produkten amortisiert sich meist eine zusätzliche Fachkraft für die Beratung, im unterbesetzten stationären Einzelhandel hingegen, könnte eine Digital-Signage-Lösung die Beratung und natürlich den Verkauf der "Extras" übernehmen.

Was beispielsweise die Kosmetik-Industrie im Web schon par excellence mit eigenen Auftritten, spezialisierten E-Commerce-Shops oder Influencern inszeniert, kann die Parfümerie, Drogerie oder ein Discounter nicht leisten. Es mangelt schlichtweg am beratenden Personal. Digital-Signage kann hier als "Digitaler Verkäufer" einspringen. Denn alles was das World-Wide-Web kann, lässt sich auch in eine Digital-Signage-Lösung integrieren. So lässt sich beispielsweise die aktuelle Lidschattenpalette ausführlich erklären, die Vorzüge und Besonderheiten anpreisen, parallel dazu ein Influencer-Video starten und natürlich auch gleichzeitig erläutern, mit welchem Pinsel oder Hilfsmitteln der Lidschatten aufzutragen ist, welches Produkt zur Vor- beziehungsweise Nachbehandlung oder zur Veredelung empfehlenswert ist. Dies lässt sich natürlich für nahezu jegliche Art von Produkten teilweise parallel auf den Displays oder menügesteuert mit den Digital-Signage-Lösungen von IAdea Deutschland einrichten.

Das Smart-Signboard "[url= https://www.digitalsignage.de/home.html]XDS-1072[/url]" von IAdea Deutschland gehört zu den kostengünstigen Allzweck-Einstiegslösungen des Digital-Signage-Experten. Die Besonderheit des 10-Zoll-Signboards mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel ist, dass es durch die Nutzung von Power-over-Ethernet (PoE) lediglich mit einer einzigen Leitung zum Display auskommt. Damit reduziert das Smart-Signboard "XDS-1072 den Verkabelungsaufwand erheblich und erfüllt das Bedürfnis nach visueller Kommunikation an Orten, an denen keine uneingeschränkte Stromversorgung vorliegt.

Das XDS-1072 ist prädestiniert als "Digitaler Verkäufer". Denn es verfügt zudem über integrierte Lautsprecher, berührungssensitive Schaltflächen sowie über zahlreiche Schnittstellen, um beispielsweise das Display mit Bewegungssensoren auszustatten. Damit sind der Interaktivität mit dem Kunden vor dem Verkaufsregal oder auf der Präsentationstheke nahezu keine Grenzen gesetzt.

Mit den robusten [url=https://www.digitalsignage.de/home.html] Digital Signage[/url] Media-Playern von[url=https://www.digitalsignage.de/home.html] IAdea[/url] Deutschland lässt sich das 10-Zoll-Allzweck-Smart-Signboard mit PoE auf eine Vielzahl von Einsatzszenarien bedarfsgerecht trimmen. Bereits das Einstiegsmodell der Player von IAdea, der XMP-6250, löst eine Vielzahl der mannigfaltigen Digital-Signage-Anwendungen im stationären Handel. So liefert der XMP-6250 Hardware-HD-Videowiedergabe für flüssige 1080p-Videos sowie moderne Onboard-Prozessorleistung für atemberaubende HTML5-Wiedergabe. Der XMP-6250 verfügt über keinerlei Lüfter, stört von daher nicht mit Eigengeräuschen potenzielle Streams. Dennoch bleibt der XMP-6250 auch bei durchgehendem Betrieb trotzdem kühl, da er über einen integrierten Selbstheilungsmechanismus verfügt, der seine Funktionstüchtigkeit ungeachtet der Umgebungsbedingungen gewährleistet. Außerdem beinhaltet die IAdea-Digital-Signage-Media-Player einen Micro-S D-Port, der für längere Präsentationen auf bis zu 32 GByte erweiterbar ist.

Durch die Unterstützung von HTML5 und SMIL kann das XDS-1072 auch auf Softwareebene individuell angepasst und personalisiert werden. Mit diesen Technologien kann das Gerät eine große Bandbreite von Inhalten anzeigen, wie Bilder, Videos, Grafiken und hochwertige Schriften. Durch die Nutzung von JavaScript ist es auch möglich, dynamische Inhalte wie Daten aus einer Live-Datenbank oder einem Feed anzuzeigen. Außerdem lässt sich der XDS-1072 ebenfalls zur Anzeige von Google-Diensten und Social-Media-Kanälen verwenden.

Durch die Kombination der leistungsfähigen Signboards, wie dem 10-Zoll-Allrounder XDS-1072 oder dem 21-Zoll-Display von IAdea - selbst herkömmlichen TV-Flachbildschirmen bis hin zu großen Videowalls sind problemlos kombinierbar -, mit den robusten Media-Playern von IAdea, wird auch im stationären Einzelhandel alles möglich was die modernen Auftritte der Online-Mitbewerber heute auszeichnet.

Das bereits mit den Playern mitgelieferte CMS von IAdea "SignApps Express" deckt den größten Teil der Inhaltsbereitstellung ab. Eigene Content-Management-Systeme lassen sich zudem meist ohne großen Aufwand integrieren. Wer Spezialfälle hat oder ganz besondere Anforderungen, der kann zudem auf das Partnernetzwerk von IAdea zurückgreifen.

IAdea Deutschland offeriert ein geführtes Live-Webinar für Signapp-Express. Für Käufer und Interessenten ist dieses persönliche Webinar kostenfrei. Eine Anmeldung zum Live-Webinar kann unter der Webseite https://www.digitalsignage.de/ ... werden.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Simon Brandt

