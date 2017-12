Liebe Trader,

Wertpapiere der Siemens AG hatten zuletzt mit deutlichen Abgaben nach Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend zu kämpfen, konnten sich aber an dem Jahreshoch von 2007 um 112,10 Euro merklich stabilisieren. Der mehrwöchige Boden wurde schließlich seitens der Käufer zu einem recht dynamischen Kursaufschwung in den letzten vier Handelstagen genutzt und brachte die Aktie an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis wieder aufwärts. Damit steigt nun die Wahrscheinlichkeit eines frischen Aufwärtsimpulses zurück an die Verlaufshochs aus Anfang November, sogar die Jahreshochs könnten im Zuge dessen noch angesteuert werden und ermöglichen einen recht günstigen Einstieg auf einem niedrigen Kursniveau bei der Siemens-Aktie.

Long-Chance:

Solange sich die Siemens-Aktie weiterhin derart dynamisch wie in den Vortagen präsentiert, wäre ein baldiger Test des SMA 200 (orange) bei 120,74 Euro vorstellbar. Darüber dürfte schließlich das Zwischenhoch aus Anfang November bei 125,95 Euro angesteuert werden und ermöglicht es zumindest bis zu diesem Niveau eine Long-Strategie zu verfolgen. Aber erst darüber wird tatsächlich ein weiterer Kursanstieg ein Jahreshoch von 133,50 Euro wahrscheinlich. Als Verlustbegrenzung sollten noch die jüngsten Zwischentiefs um 120,10 Euro angesetzt werden, da volatile Handelsschwankungen das Chartbild kurzfristig bestimmen dürften. Signifikant eintrüben sollte sich das Wertpapier bei einem Bruch der Jahreshochs aus 2007, in diesem Fall stünde einer Korrektur zurück auf 108,00 Euro nur wenig im Wege.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 117,35 Euro

Kursziel: 120,74 / 125,95 / 133,50 Euro

Stopp: < 120,10 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,75 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Siemens AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 117,35 Euro; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

