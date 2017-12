Frankfurt - Die Schätzungen für die brasilianische Sojabohnenproduktion machen auch 2017/18 das, was sie bereits in der letzten Saison taten: steigen, so die Analysten der Commerzbank. Zwar habe das US-Landwirtschaftsministerium USDA seine erste Prognose von 107 Mio. Tonnen bisher nur um 1 Mio.

Den vollständigen Artikel lesen ...