- Am Donnerstag, 14. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket - "Quatsch Comedy Club" kehrt zum 25. Jubiläum zurück zu seinen Senderwurzeln



11. Dezember 2017 - Lachtränen garantiert: am Donnerstag sind zwei brandneue Folgen der großen Jubiläumsstaffel des "Quatsch Comedy Clubs" auf Sky 1 zu sehen. In der ersten Show um 20.15 Uhr führt Chris Tall durch die Stand-Up Auftritte der Comedians Maxi Gstettenbauer, Ben Schmid und Olaf Schubert. Um 20.45 Uhr gratuliert dann Dieter Nuhr zum großen Jubiläum und blickt gemeinsam mit Gastgeber Thomas Hermanns auf viele witzige und herausragende Momente im "Quatsch Comedy Club" zurück.



In den folgenden Shows stehen außerdem die Comedians Mirja Boes, Alain Frei, Sascha Grammel, Masud, Joël von Mutzenbecher, Christian Olivier, Simon Pearce, Christian Schulte-Loh, Ingmar Stadelmann, Friedemann Weise und Jamie Wierzbicki auf der Bühne des Quatsch Comedy Clubs im Friedrichstadt-Palast Berlin und gratulieren zum Jubiläum. Die 18 jeweils halbstündigen Episoden sind immer donnerstags als Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.



Die allererste "Quatsch Comedy Club"-Folge lief bei Premiere Anfang 1993. Erfinder und Moderator Thomas Hermanns bot damals jungen Talenten die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum zum Besten zu geben - nach dem Vorbild von Stand-Up-Comedy Clubs in den USA und Großbritannien. In der großen Jubiläumsstaffel werden die größten Comedians Deutschlands gemeinsam mit Thomas Hermanns auf 25 unterhaltsame Jahre zurückblicken, und vor allem neue Talente vorstellen - die kommenden Stars der nächsten 25 Jahre.



Über "Quatsch Comedy Club":



In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars und Neuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Seit 25 Jahren auf der Bühne und fast 20 Jahren im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows wieder spiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Er ist Nachwuchsförderer, Starschmiede und eine feste Größe der deutschen Entertainment Landschaft. Produziert wird die Show von Riverside Entertainment/ Studio Hamburg Produktion Gruppe. Originaltitel: "Quatsch Comedy Club", Deutschland, Show, 18 Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D 2017.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



