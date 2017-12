Schwere Zeiten für Anleihegläubiger. Venezuela ist nun offiziell ein säumiger Schuldner. Auch nach 30 Tagen Schonfrist wurden am Wochenende die Zinsen in Höhe von 183 Millionen Dollar auf zwei weitere Staatsanleihen nicht bezahlt. Damit hat das südamerikanische Land bereits sechs Auslandsanleihen im Volumen von rund 13,5 Milliarden USD nicht bedient. Zinszahlungen auf weitere 2,5 Milliarden Schulden sind seit 1. respektive 9. Dezember ausstehend. Auch hier dürfte die 30tägige Karenzfrist mit Sicherheit nutzlos verstreichen.

Anleihegläubiger können sich auf ein jahrelanges Verhandlungshickhack einstellen, denn die Umschuldungsverhandlungen werden noch chaotischer verlaufen als ab 2001 diejenigen des bankrotten Argentiniens. Wer darauf spekuliert, dass die reiche, staatlich kontrollierte Erdölgesellschaft Petroleos de Venezuela seine Gläubiger besser behandelt, könnte bös erwachen. Denn PDVSA, so die Abkürzung des Ölgiganten, steht unter der Fuchtel der mittlerweile nicht mehr demokratisch legitimierten Regierung um Präsident Nicolas Maduro. Er greift nicht nur in die Geschäfte von PDVSA ein, sondern auch in die Governance des US-amerikanischen Raffinerie und Tankstellenbetreibers Citgo, welcher von PDVSA kontrolliert wird. Im vergangenen Monat setzte Maduro mit Asdrúbal Chávez den Cousin des ehemaligen Venezuelanischen Staatspräsidenten ...

