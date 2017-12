Dr. Nicolas Rohde wird neuer CEO

Die auf den Maschinen- und Werkzeugbau spezialisierte vhf-Gruppe baut ihre Präsenz auf dem amerikanischen Markt aus. Die seit Januar 2016 in Hauppauge operierende vhf Inc. hat Dr. Nicolas Rohde zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Die erste Aufgabe des Deutsch-Amerikaners besteht darin, zusätzlich zum bestehenden Service- und Schulungsangebot einen eigenen Vertrieb für Amerika zu etablieren.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Nicolas Rohde ist seit 2016 Bereichsleiter am vhf-Hauptsitz in Ammerbuch bei Stuttgart. Seit 2003 war Nicolas Rohde an verschiedenen internationalen Stationen in der Dentalbranche tätig und verfügt über ein fundiertes Wissen sowohl über die vhf-Produkte als auch die Branche. Für vhf Inc. sieht er große Möglichkeiten: "Wir werden durch unsere nun unmittelbare Präsenz auf dem amerikanischen Markt unseren Vertriebserfolg signifikant steigern sowie unser weltweites Serviceangebot deutlich ausbauen können."

Der Vorstandsvorsitzende der deutschen Muttergesellschaft vhf camfacture AG, Frank Benzinger, sieht großes Potenzial darin, die Chancen des US-Marktes künftig besser zu nutzen: "Damit bieten wir unseren Partnern Maschinenqualität made in Germany aber ohne Importformalitäten und Verzögerungen bei der Auslieferung. Ein großer Vorteil für unsere Kunden."

Als erstes Zeichen für die neue Präsenz war vhf auf dem Greater New York Dental Meeting vom 26. bis 29. November 2017 mit einem eigenen Stand vertreten und hat dort erstmalig die Same-Day-Dentistry-Maschine Z4 auf dem amerikanischen Kontinent präsentiert. Die Z4 ist eine neu entwickelte Fräs- und Schleifmaschine, um Restaurationen direkt in der Zahnarztpraxis in Laborqualität herstellen zu können. Beim Fachpublikum stieß sie bereits auf großes Interesse.

Über die vhf camfacture AG:

Die 1988 gegründete vhf camfacture AG verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Computer Aided Manufacturing. vhf entwickelt und fertigt CNC-Fräsmaschinen für die Dentaltechnik, Industrie und Werbetechnik sowie CAM-Software und ein großes Sortiment an Werkzeugen. Aktuell beschäftigt vhf über 200 Mitarbeiter und expandiert stetig.

