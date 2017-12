Mühlacker (ots) -



Seit Anfang Dezember ist es wieder soweit: jeden Tag bis Weihnachten wartet eine Überraschung hinter dem Türchen des Adventskalenders. "Umgekehrt" ist es beim Adventskalender von NaturEnergiePlus: anstatt jeden Tag etwas rauszunehmen, werden die Türchen der Kalender befüllt. Die Aktion ist Teil der fünften NaturEnergiePlus Nachhaltigkeitswoche. Die Füllung der "umgekehrten Adventskalender" umfasst alltägliche Gebrauchsgegenstände für obdachlose Menschen, die kurz vor Weihnachten an die Caritas-Tagesstätte Olga 46 in Stuttgart und an das Hotel Anker, eine Einrichtung der AWO in Karlsruhe gehen.



Zusätzlich verlost NaturEnergiePlus drei weitere "umgekehrte Adventskalender" an Obdachloseneinrichtungen auf der Unternehmenswebseite. Informationen dazu unter: www.naturenergieplus.de/magazin/artikel/nachhaltigkeitswoche-2017.



Neben den Adventskalendern gibt NaturEnergiePlus jeden Tag Tipps für eine nachhaltige Weihnachtszeit. Vom Öko-Weihnachtsbaum bis zum Fairtrade-Dinner ist alles dabei.



"Wir möchten Beispiele geben, wie man das Weihnachtsfest umweltfreundlicher gestalten und beispielsweise nachhaltig schenken kann", sagt Gunter Jenne, Geschäftsführer von NaturEnergiePlus. "Dafür reichen schon kleine und einfache Schritte aus." Geschenkpapier selber basteln oder Recyclingpapier benutzen sind erste Schritte in die Weihnachhaltigkeit.



Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlus



NaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbH mit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostrom und Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft wird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sich um klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom und Ökogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietet NaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zum nachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlus mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über 50.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter der NaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.



