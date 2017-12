Paris - Die UN-Klimakonferenz COP23, die im November in Bonn stattfand, gab bereits den Ton an: Auch wenn gerade keine klare Führung in Europa zu erkennen ist, wird sich der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Klimagipfel am 12. Dezember in Paris Gehör verschaffen wollen, so Jean-Philippe Desmartin, Leiter Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management.

