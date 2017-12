Das kanadische, auf Lithium fokussierte Unternehmen LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC; WKN: WKN: A2DNR6; ISIN: CA50219G1063) entwickelt konsequent seine argentinischen Salarprojekte zur baldigen Produktionsreife. Den Projekten Pozuelos und Pastos Grandes gehört aktuell die volle Konzentration, auch wenn die anderen Projekte weiter entwickelt werden. In einer aktuellen Nachricht berichtet LSC von weiteren Erfolgen auf Pastos Grandes. Die Ergebnisse des 2. Bohrlochs von den 6 geplanten der ersten Bohrkampagne sind eingetroffen und bestätigen die hohe Mineralisierung, die bereits das erste Bohrloch (siehe Nachricht vom 14. November 2017) aufgezeigt hatte. Bis zu 528 mg Lithium sind je Liter sind diesmal gemessen worden. Im Detail: 3 dicke Zonen mit Li-Mineralisierung wurden mit Bohrloch 2 (SPG-2017-04A) getroffen. 62m mit 500 mg/l Li in 342m mit einer Durchschnittsratio bei Mg/Li von 6,7 110m mit 388 mg/l Li in 192m mit einer Durchschnittsratio bei Mg/Li von 6,6 83m mit 326 mg/l Li in 9m mit einer Durchschnittratio bei Mg/Li von 6,3 Nachfolgender Bohrlageplan auf dem 2.683 ha umfassenden Projekt zeigt die beide abgeschlossenen Bohrungen und die noch ausstehenden 4 Bohrlöcher (in rosa gefärbt).. Abb1: Lageplan der Bohrungen auf Pastos Grandes, Quelle: LSC Lithium Wie schon bei Bohrloch Nr. 1 angenommen, so rechnet man auch durch die Ergebnisse des 2. Bohrlochs mit einer weiteren hochgradigen Mineralisierung unterhalb von 500...

