München (ots) - Bei ihrem turnusmäßigen Treffen in Abu Dhabi haben die internationalen Partner von Roland Berger zwölf weitere Kollegen in ihren Kreis aufgenommen. Die neuen Partner sitzen an Standorten in Bahrain, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Japan und den USA. "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit diesen Kollegen bereichern zu können", sagt Roland Berger CEO Charles-Edouard Bouée. "Sie verkörpern die Energie und Dynamik unseres Hauses. Zudem bringen sie zusätzliche Expertise und weitere Impulse in unsere internationale Partnerschaft ein."



Die Partner von Roland Berger wählten drei neue Kollegen in Deutschland: Daniel Hildebrand, Milan Knarse und Yvonne Ruf. In Frankreich verstärken mit Julien Gautier, François Guénard und Ambroise Lecat ebenfalls drei neue Partner die Unternehmensberatung. Ke Dai und Ron Zheng kommen an den Standorten in China hinzu. Zudem wurden Michael Caracache (Bahrain), Frederic Choumert (USA), Jeffry Jacob (Indien) und Keisuke Takahashi (Japan) ernannt. "2017 war ein erfolgreiches Jahr für Roland Berger: Wir konnten unser 50-jähriges Jubiläum feiern und in den meisten Regionen und Fachbereichen ein zweistelliges Wachstum verzeichnen", sagt Bouée. "Wir wollen an diese Resultate anknüpfen und visieren 2018 ein weiteres starkes Jahr an. Mit unserer Partnerschaft sind wir bestmöglich dafür aufgestellt."



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.



