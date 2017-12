Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/11.12.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Ganz schön schweißtreibend - Der Saunabauer Klafs aus Schwäbisch Hall Erstsendung: 16.11.2016 in SWR



Mittwoch, 13. Dezember 2017 (Woche 50)/11.12.2017



Beitrag ist neuer Tagestipp!



Tagestipp



21.00 Brotzeit - Mit den "Wildbakers" zwischen Rhein und Neckar Folge 1/2



Sonntag, 31. Dezember 2017 (Woche 1)/11.12.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



21.45 Hannes und der Bürgermeister:



Silvester im Rathaus



22.10 (VPS 22.15) Schreinerei Fleischmann mit Alice Hoffmann und Timo Sturm Die Silvesterparty Erstsendung: 31.12.2016 in SWR/SR



22.25 Echt witzig: Unvergessene Comedy-Idole



23.55 Dinner in der Mäulesmühle (WH) mit Ruth Mönch und Albin Braig



00.00 Hannes und der Bürgermeister:



Silvester im Rathaus (WH)



00.25 (VPS 00.30) Silvester-Kracher So lacht der Südwesten Erstsendung: 31.12.2015 in SWR/SR



01.00 (VPS 01.05) Rudis Tagesshow extra Silvester mit Rudi Carrell und Beatrice Richter Erstsendung: 31.12.2001 in RB



01.35 (VPS 01.40) Rudis Tagesshow extra Silvester mit Rudi Carrell und Norbert Blüm Erstsendung: 31.12.2000 in RB



02.10 (VPS 02.15) "Wer hätt au des denkt..." (WH) Hannes und der Bürgermeister SKETCHE Erstsendung: 20.03.2011 in SWR/SR



(bis 03.40 - weiter wie mitgeteilt)



Freitag, 12. Januar 2018 (Woche 2)/11.12.2017



Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Hinters Licht geführt



