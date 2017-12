KAPSTADT (dpa-AFX) - Das südafrikanische Parlament will die Führung des Poco-Mutterkonzerns Steinhoff wegen des Bilanzskandals befragen. Der Haushaltsausschuss plane, sich die Vorgänge bei dem Möbelunternehmen anzusehen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Die Führungen von Steinhoff sowie unter anderem der südafrikanischen Polizeieinheit gegen organisiertes Verbrechen, der Steuerbehörde und der Zentralbank wurden darin aufgefordert, Anfang nächsten Jahres vor dem Parlament zu erscheinen. "Das Parlament kann nicht einfach diesem Drama zuschauen, während die Gesetze des Landes, ethisches Verhalten und die Rentengelder der Arbeitnehmer wegen der Fahrlässigkeit und der Korruption der Super-Reichen den Bach runter gehen", hieß es.

Nachdem Unregelmäßigkeiten in den Büchern von Steinhoff bekannt wurden, trennte sich der Möbelkonzern vergangene Woche vom bisherigen Chef Markus Jooste. Das Unternehmen verlor einen Großteil seines Börsenwerts. Die Prüfgesellschaft PwC soll nun eine unabhängige Untersuchung durchführen. Zudem gab die südafrikanische Finanzaufsicht bekannt, dass sie mögliche Fälle von Insiderhandel mit Aktien verschiedener Unternehmen prüft, darunter die von Steinhoff. Der Konzern hat seinen Rechtssitz in Amsterdam und ein operatives Hauptquartier in Südafrika. In Deutschland ist Steinhoff vor allem durch Poco-Möbelhäuser bekannt./gio/DP/das

ISIN NL0011375019

AXC0209 2017-12-11/15:48