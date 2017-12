Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Finanzminister der fünf größten europäischen Volkswirtschaften haben die USA am Montag vor Steuerplänen gewarnt, die gegen Doppelbesteuerungsabkommen verstoßen und im Widerspruch zu den Regeln des Welthandels stehen könnten.

In einem Brief an US-Finanzminister Steven Mnuchin, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, schreiben die Minister, dass die Steuergesetzgebung zwar ein wesentlicher Pfeiler der Souveränität eines Staates sei, aber internationale Regeln respektiert werden sollten.

"Während die Schaffung eines modernen, wettbewerbsfähigen und robusten Steuersystems eine der wesentlichen Säulen der Souveränität eines Staates ist, ist es wichtig, dass das Recht der US-Regierung auf eine eigene Steuerpolitik für das eigene Land in einer Form umgesetzt wird, die den internationalen Verpflichtungen entspricht, die sie eingegangen ist", schreiben die Minister.

"Die Einbeziehung bestimmter weniger üblicher internationaler Steuervorschriften könnte gegen die Doppelbesteuerungsabkommen der USA verstoßen und zu erheblichen Verzerrungen im internationalen Handel führen", heißt es in dem Brief weiter.

Der Brief wurde vom amtierendem Bundesfinanzminister Peter Altmaier, dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire, seinem italienischen Amtskollegen Pier Carlo Padoan, dem spanischen Haushaltsminister Cristóbal Montoro und dem britischen Schatzkanzler Philip Hammond unterzeichnet.

