Janssen-Cilag International NV ("Janssen") legte heute die Ergebnisse einer gesammelten Analyse der Daten von Patienten mit rezidiviertem/refraktärem (r/r) Mantelzelllymphom (MCL) vor, die mit Imbruvica (ibrutinib) behandelt wurden. Die erweiterten Nachbeobachtungsdaten zeigten, dass die zu einem früheren Zeitpunkt (beim ersten Rezidiv) mit ibrutinib behandelten Patienten die besten klinischen Ergebnisse erzielten, und zwar sowohl hinsichtlich Wirksamkeit als auch Verträglichkeit. Diese Daten (Abstract #151) wurden in einem mündlichen Vortrag auf der 59. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia vorgelegt.1,2 ibrutinib, ein klassenerster BTK-Hemmer (Bruton-Tyrosinkinase) wird von Janssen Biotech, Inc. und Pharmacyclics LLC, einem AbbVie-Unternehmen, gemeinsam entwickelt und vermarktet.

"Dieser umfangreiche Datensatz aus klinischen Studien mit ausgedehnter Nachbeobachtung spricht für den frühzeitigen Einsatz von ibrutinib bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzelllymphom", erklärte Prof. Dr. med. Simon Rule, Professor für Hämatologie an der Plymouth University Medical School in Großbritannien, Studienleiter und Referent der Sammelanalyse.* "Die langfristige Nachbeobachtung von ibrutinib zeigt nicht nur Wirksamkeit, sondern auch eine Abnahme neu auftretender unerwünschter Reaktionen im Lauf der Zeit. Zudem sind diese ohnehin weniger häufig, wenn die Patienten frühzeitiger behandelt werden."

Das MCL ist eine von mehreren Unterarten des B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) und macht etwa fünf bis sieben Prozent der malignen Lymphome in Westeuropa aus.3 Das MCL beginnt gewöhnlich mit einer Lymphknotenschwellung und kann sich potenziell auf andere Gewebe ausbreiten, beispielsweise das Knochenmark und die Leber.4 Die mittlere Gesamtüberlebenszeit von MCL-Patienten liegt bei drei bis vier Jahren.5

Abstract #151: 3,5-jährige Nachbeobachtung der Ibrutinib-Therapie bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem Mantelzelllymphom: eine Sammelanalyse

Mündlicher Vortrag: Samstag, 9. Dezember 2017, 12.00 Uhr ET

Die Sammelanalyse umfasst Ergebnisse aus Phase-2- und -3-Studien (SPARK, PCYC-1104 und RAY; n=370) sowie zusätzliche Nachbeobachtung von 87 Patienten aus diesen drei Studien, die sich zu der langfristigen offenen Erweiterungsstudie CAN3001 angemeldet hatten. 83 Patienten wurden mindestens drei Jahre und 40 Patienten mindestens vier Jahre mit ibrutinib behandelt.1,2 Nach einer Nachbeobachtungszeit von 3,5 Jahren (41 Monaten) lag das mittlere progressionsfreie Überleben (PFS) insgesamt bei 13 Monaten und bei Patienten mit einer früheren Therapielinie bei 33,6 Monaten (Bereich: 19,4 bis 42,1 Monate).1,2 Bei Patienten, die ein komplettes Ansprechen (CR) erzielten, lag das mittlere PFS bei 46,2 Monaten (Bereich: 42,1 bis nicht abschätzbar [NE]) und die Ansprechdauer lag bei diesen Patienten bei 55,7 Monaten (Bereich: 55,7-NE).1 Bei Patienten mit günstigen Erkrankungsmerkmalen bei Studienbeginn zeigte sich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die ibrutinib-Therapie für mehr als drei Jahre durchgeführt werden kann.2 Insgesamt waren 53 Prozent (95-prozentiges Konfidenzintervall, 0,47-0,58), 45 Prozent (0,39-0,50) bzw. 37 Prozent (0,25-0,49) der Patienten nach zwei, drei bzw. fünf Jahren noch am Leben,2 und die mittlere Gesamtüberlebenszeit (OS) lag bei 26,7 Monaten.1,2

Behandlungsbedingte unerwünschte Reaktionen (TEAE) 3. oder höheren Grades traten bei 79,7 Prozent der Patienten auf, wobei neu auftretende Ereignisse nach dem ersten Behandlungsjahr abnahmen. Neu auftretende TEAE 3./4. Grades waren bei den frühzeitiger mit ibrutinib behandelten Patienten allgemein weniger häufig. 1,2 Kein Patient dieser Studien, bei denen die Aufnahme von Probanden mit mehreren kardialen Risikofaktoren zulässig war, und keiner der Patienten mit Vorhofflimmern 3./4. Grades brach die Therapie ab, und die Dosis wurde bei <1 Prozent reduziert.1

"Wir sind stolz darauf, dass diese Ergebnisse die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit von ibrutinib nach einer früheren Therapielinie bei Patienten mit vorbehandeltem MCL belegen", so Dr. Catherine Taylor, Haematology Therapeutic Area Lead, Janssen Europe, Middle East and Africa. "Die klinischen Daten für ibrutinib werden ständig ausgeweitet und wir sehen weiterhin nachhaltigen Nutzen der Behandlung von B-Zell-Malignitäten wie MCL, die langfristig positive Ergebnisse für eine so große Patientenpopulation belegen."

Über ibrutinib

ibrutinib ist ein Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Hemmer, ein erster Vertreter dieser neuen Klasse von Arzneimitteln, dessen Wirkung auf der Ausbildung einer starken kovalenten Bindung mit BTK beruht, durch die die Übertragung von Zellüberlebenssignalen in bösartigen B-Zellen blockiert wird.6 Durch die Blockade des BTK-Proteins trägt ibrutinib zur Zerstörung der Krebszellen und zur Verringerung ihrer Anzahl bei, was das Fortschreiten der Krebserkrankung verlangsamt.7

ibrutinib ist derzeit in Europa für folgende Indikationen zugelassen:8

Als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit nicht vorbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL), erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom (MCL) sowie erwachsener Patienten mit Morbus Waldenström (MW), die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben, oder als Erstlinientherapie bei Patienten, die nicht für eine Chemo-Immuntherapie geeignet sind.

Als Monotherapie oder in Kombination mit Bendamustin und Rituximab (BR) für die Behandlung erwachsener Patienten mit CLL, die sich mindestens einer Vorbehandlung unterzogen haben.

Weitere Informationen zu ibrutinib entnehmen Sie bitte der Fachinformation des Arzneimittels.8

Über das MCL

Das Mantel-Zelllymphom (MCL) gilt als seltene Erkrankung, die durch einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und kleine Patientenpopulationen gekennzeichnet ist. In Europa sind weniger als einer von 200,000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen und das mittlere Alter der Diagnosestellung liegt bei 65 Jahren.4,9 Männer sind häufger als Frauen vom MCL betroffen, und die Krankheit macht ca. 5 bis 10 Prozent aller Non-Hodgkin-Lymphome aus.4,10 Das MCL befällt normalerweise die Lymphknoten, kann sich jedoch auf andere Gewebebereiche wie Knochenmark, Leber, Milz und den Magen-Darm-Trakt ausbreiten.4

Über die Janssen Pharmaceutical Companies

Bei den Janssen Pharmaceutical Companies, einer Unternehmensgruppe von Johnson Johnson, arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Patienten zu verbessern, indem wir neue und bessere Wege finden, Krankheiten zu verhindern, zu unterbrechen, zu behandeln und zu heilen, inspiriert uns. Wir bringen die besten Köpfe zusammen und verfolgen die vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, zum Wohle aller, die auf ihr leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/janssenEMEA, um unsere neuesten Nachrichten zu erhalten.

Cilag GmbH International, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag International NV gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies, einer Unternehmensgruppe von Johnson Johnson.

*Disclaimer: Dr. Rule fungierte als Prüfer im Rahmen dieser Studie. Dr. Rule besitzt keinerlei finanzielles Interesse an dem Unternehmen.

