Nach der Explosion im New Yorker Stadtbezirk Manhattan geht der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, von einem versuchten Terroranschlag aus. Das sagte er am Montagmorgen (Ortszeit) in New York.

Die Explosion hatte sich zuvor am Port Authority Bus Terminal ereignet. Es sei "kein technisch anspruchsvolles Gerät" gewesen, welches die Explosion ausgelöst habe, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Bei dem Vorfall wurden nach Feuerwehrangaben vier Personen verletzt. Die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.

Unter den Verletzten befindet sich auch ein 27-jähriger Tatverdächtiger, der festgenommen wurde. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Das Port Authority Bus Terminal ist der größte Busbahnhof von New York City und zugleich der am stärksten frequentierte Busbahnhof der Welt.