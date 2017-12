Drei Millionen Euro plant der Photovoltaik-Hersteller, im kommenden Jahr für die Modernisierung seiner Produktionsanlagen in Deutschland auszugeben. Außerdem sucht Astronergy noch Fachkräfte für die Softwareentwicklung und das Engineering.Die Astronergy GmbH will 2018 bis zu drei Millionen Euro in ihre Modulproduktion in Frankfurt/Oder investieren. Das Geld solle hauptsächlich in die Modernisierung der Produktionslinien fließen, erklärte Geschäftsführer Paul Ji auf Nachfrage von pv magazine. Damit wolle der Photovoltaik-Hersteller, der zur chinesischen Chint Gruppe gehört, über höhere Stückzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...