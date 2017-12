Die Kryptowährung Bitcoin ist in aller Munde. War sie lange nur eingefleischten Computerfreaks ein Begriff, ist sie mittlerweile aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Mit mehr als 16.000 Dollar kostet sie derzeit gut 16 Mal so viel wie noch zu Jahresbeginn. Was steckt hinter dem virtuellen Geld, das oft mit Betrug und anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...