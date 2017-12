Die Förderbank KfW will im kommenden Jahr von der starken Nachfrage nach Euro-Anleihen profitieren zu können. Mit der Platzierung von Bonds sollen bis zu 75 Milliarden Euro in die Kassen fließen.

Die Staatsbank KfW will auch im kommenden Jahr von der starken Nachfrage nach Euro-Anleihen profitieren und hält ihr Refinanzierungsvolumen deshalb konstant hoch. 2018 sei geplant, über die Platzierung von Bonds 70 bis 75 Milliarden Euro einzusammeln, sagte der für die Refinanzierungsgeschäfte der KfW verantwortliche Manager, Frank Czichowski, am Montag in Frankfurt.

Im laufenden Jahr hat die gemessen an der Bilanzsumme ...

