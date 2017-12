Dass Platin in den letzten Wochen und Monaten in Sachen Preisentwicklung nicht die beste Figur machte und vom Schwestermetall Palladium immer mehr ins Abseits gedrängt wurde, hatten wir in unseren Kommentierungen bereits mehrfach thematisiert. Doch immerhin gelang es Platin, wichtig Unterstützungen zu verteidigen und somit Schlimmeres zu vermeiden… Nun heißt es jedoch, Land unter! Alles begann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...