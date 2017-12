Winterthur (ots) -



Autoneum hat mit dem iranischen Automobilzulieferer Ayegh Khodro

Toos (AKT) eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Produktion und dem

Vertrieb seiner multifunktionalen Komponenten für Akustik- und

Wärmemanagement in Iran abgeschlossen. Zukünftig werden aus dem Werk

von Ayegh Khodro Toos in Mashhad (Provinz Razavi-Chorasan) unter

anderem Teppichsysteme und Stirnwandisolationen für IKAP, ein

Joint-Venture des iranischen Automobilherstellers Iran Khodro und des

französischen Automobilkonzerns PSA, produziert. Das erste mit

Autoneum-Komponenten ausgestattete Fahrzeug, ein Geländewagen, läuft

Anfang 2019 vom Band.



Um den Kunden von Autoneum auch im automobilen Wachstumsmarkt Iran

das gefragte Produktportfolio bieten zu können, hat das Unternehmen

mit dem iranischen Automobilzulieferer Ayegh Khodro Toos eine

Lizenzvereinbarung zur Produktion von innovativen Komponenten für

Lärm- und Hitzeschutz im Fahrzeug abgeschlossen. Ab Anfang 2019 wird

Ayegh Khodro Toos aus seinem im Nordosten des Landes gelegenen Werk

in Mashhad für die im Iran produzierenden Automobilhersteller Iran

Khodro und PSA Teppichsysteme, Stirnwand- und Bodenisolationen sowie

Kofferraumverkleidungen herstellen. Eine Belieferung weiterer

internationaler und lokaler Fahrzeughersteller ist geplant. In der

Zusammenarbeit mit Autoneum profitiert Ayegh Khodro Toos von der

Innovationskraft und langjährigen Expertise des Markt- und

Technologieführers für Akustik- und Wärmemanagement. Die in der

Forschungszentrale in Winterthur, Schweiz, von Autoneum entwickelten

Komponenten machen Fahrzeuge leichter, leiser und sicherer und

reduzieren Fahrzeuggewicht, Benzinverbrauch und CO2-Emissionen.



Martin Hirzel, CEO von Autoneum, betonte anlässlich der

Vertragsunterzeichnung: "Mit 80 Millionen Einwohnern und nur knapp

1.5 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr ist Iran einer der

Wachstumsmärkte weltweit und gleichzeitig ein zentraler Automobilhub

für den Mittleren und Nahen Osten sowie die Kaukasusregion.

Angesichts des starken Absatzpotenzials und des Bedarfs unserer

internationalen Kunden an leichtgewichtigen Komponenten für Lärm- und

Hitzeschutz für die regionale Fahrzeugproduktion sind wir überzeugt,

mit unserem Lizenzpartner Ayegh Khodro Toos eine optimale Lösung

gefunden zu haben. Die Innovationsführerschaft von Autoneum sowie die

Produktionsexpertise von Ayegh Khodro Toos ergänzen sich, wodurch die

marktgerechte Einführung des Autoneum-Produktportfolios in Iran

sichergestellt ist."



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Autoneum und sind

stolz darauf, dass sich der Marktführer im Akustik- und

Wärmemanagement für Ayegh Khodro Toos entschieden hat. Dank unserer

Kenntnis des iranischen Fahrzeugmarktes und der langjährigen

operativen Expertise werden nun auch Automobilhersteller im Iran von

höchster Produktqualität profitieren", erklärte Hossein Yazdanbakhsh,

Geschäftsführer von Ayegh Khodro Toos.



Über Ayegh Khodro Toos



Ayegh Khodro Toos entwickelt und produziert Dichtungs- und

Dämpfungsmaterialien für die Automobil-, Bahn- und

Schiffbauindustrie. Das 1999 gegründete Unternehmen ist der führende

Hersteller von bitumen-basierten magnetischen Vibrations- und

Geräuschdämpfungen in Iran. In Mashhad, im Nordosten des Iran,

beschäftigt Ayegh Khodro Toos rund 80 Mitarbeiter. Zu den Kunden des

Unternehmens zählen die französischen Automobilhersteller PSA und

Renault-Nissan sowie Iran Khodro und weitere iranische

Automobilhersteller.



