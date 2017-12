NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt. Nach zwei Gewinntagen stieg der US-Leitindex am Montag um 0,21 Prozent auf 24 380,17 Punkte. Die Explosion in einer U-Bahn-Station in New York verunsicherte die Anleger kaum.

Als Triebfeder für die jüngste Stärke gilt vor allem die neuerliche Hoffnung, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump doch noch in die Erfolgsspur kommt. Zu dem vor einer Woche im Tagesverlauf erreichten Rekordstand von rund 24 435 Punkten fehlen dem Dow aber noch einige Zähler.

Der breiter gefasste S&P 500 stand 0,20 Prozent höher bei 2656,78 Zählern. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte um 0,26 Prozent auf 6361,33 Punkte zu./la/das

