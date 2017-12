London / Zürich - RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, wurde in London bei den Sustainable Investment Awards 2017 der internationalen Fachzeitschrift Investment Week zur «Best ESG Fund Management Group» gekürt.

Die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal vergebenen Investment Week Sustainable Investment Awards zeichnen Fondsanbieter aus, die Massstäbe in der Integration von finanziell relevanten ESG-Faktoren in ihren Anlagestrategien setzen und deren Aufklärungsarbeit zu einem besseren Verständnis dieser Anlagedisziplin beiträgt.

Deborah Benn, Vorsitzende der Investment Week Sustainable Investment Awards Jury: «RobecoSAM demonstriert im ganzen Fondsangebot seinen fortschrittlichen und soliden Ansatz beim Adressieren und Implementieren von finanziell relevanten ESG-Aspekten. Gleichzeitig thematisiert RobecoSAM immer wieder neue und wichtige ESG-Aspekte und erhöht damit das Bewusstsein bei Investoren sowie der breiten Öffentlichkeit für Themen, die für Wirtschaft und Gesellschaft eminent wichtig sind.»

Aris Prepoudis, CEO, RobecoSAM: «Wir freuen uns enorm, bei den Investment Week Sustainable Investment Awards zur 'Best ESG Fund Management Group' gewählt worden zu sein. Die Auszeichnung belegt, dass wir seit mehr als 22 Jahren Anlagelösungen entwickeln, die einerseits ...

