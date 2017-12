Nach dem massiven Kurseinbruch in der vergangenen Woche (-84%) steht bei der Aktie von Steinhoff heute zeitweise ein Kursgewinn von über 20% auf der Anzeigetafel. Derzeit liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Geschäfte des Steinhoff-Konzerns mit Liquidität zu versorgen und am Laufen zu halten. Wie heute bekannt wurde, will auch das südafrikanische Parlament den Poco-Mutterkonzern...

