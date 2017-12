Nach zwei Kampagnen im eigenen Land startet das österreichische Unternehmen GW Energie seine erste Crowdfunding-Aktion in Deutschland. Damit soll hierzulande ein Photovoltaik-Zubau von 22 Megawatt und in Österreich von sechs Megawatt realisiert werden.Die GW Energie Holding GmbH will Photovoltaik-Anlagen mit 22 Megawatt in Deutschland. Wie der österreichische Contracting-Dienstleister mitteilte, startet das Unternehmen dafür am Dienstag (12. Dezember) auf der Plattform Econeers eine Crowdfunding-Kampagne. GW Energie will sein Photovoltaik-Contracting-Geschäft in Deutschland und Österreich um insgesamt ...

