Baden-Baden (ots) - Dienstag, 12. Dezember 2017 (Woche 50)/11.12.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Achtung Brandgefahr - zugestellte Fluchtwege in Kaufhäusern und Läden



Im weihnachtlichen Einkaufsmarathon nutzen Läden und Kaufhäuser oft Fluchtwege und Brandschutztüren als Abstellfläche. In Kombination mit vielen leicht entflammbaren Dekorationsartikeln können solche Situationen bei einem Brandfall tödlich enden. "Marktcheck" unternimmt Stichproben in Stuttgart mit einem Brandschutzexperten. Außerdem gibt Andreas Häcker von der freiwilligen Feuerwehr Ditzingen Verhaltenstipps für den Brandfall.



Stress für die Ohren - wenn Staubsauger, Mixer und Küchenmaschine zu laut sind



Laute Geräte lösen Stress aus. Ab 85 Dezibel kann das menschliche Gehör sogar irreparablen Schaden nehmen. Diesen Lautstärkewert überschreitet so manches Haushaltsgerät, etwa der Thermomix von Vorwerk - zumindest punktuell. "Marktcheck" zeigt gemeinsam mit dem Experten Jürgen Ripperger vom Verband der Elektrotechnik in Offenbach, wie man den Lärm reduzieren kann und ob einige Minuten Krach schon zu Hörschäden führen können.



Heiß und lecker? Fertiger "Winzer"-Glühwein im Test



Fertig gemischter "Winzer"-Glühwein" ist derzeit überall zu kaufen. Ist er besser als die herkömmlichen Fertig-Glühweine? "Marktcheck" prüft fünf Produkte auf Geschmack und Qualität.



Achtung Wildwechsel - wo drohen Unfälle, wie kann man sich schützen?



2016 wurden den Versicherern mehr als 264.000 Fälle gemeldet - ein Rekord. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es zu vielen Unfällen mit Wildschweinen und Rehen. Kreisjägermeister Claus Kissel aus Böblingen und Martin Strein von der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg erklären, warum das so ist, wie man einen solchen Unfall vermeiden kann und wann die Versicherung für Schäden aufkommt.



Gesünder Rauchen? E-Zigaretten erobern den Markt



Tabak-Sticks und E-Zigaretten liegen im Trend. Die Industrie investiert Millionen, um Raucherinnen und Rauchern die Neuheiten schmackhaft zu machen. Was steckt hinter diesem Hype? Was enthalten die Sticks und Liquids? Sind E-Zigaretten gesünder?



Tipp der Woche - Tomaten schnippeln leicht gemacht



Mit diesem Tipp ist der Tomatensalat künftig in Sekundenschnelle fertig.



"Marktcheck"



Sonntag, 14. Januar 2018 (Woche 3)/11.12.2017



10.45 Das Auge des Jahrhunderts - Das Vermächtnis des August Sander Erstsendung: 29.02.2016 in WDR



Geboren in einem kleinen Ort im Westerwald, zwischen Siegerland und Rheinland, taucht August Sander 1910 in Köln auf. Porträts sind seine Spezialität. Er gibt den Menschen das Gefühl, dass sie vor seiner Kamera gut aufgehoben sind. Er fährt in den Westerwald und bietet den Bauern seine Dienste als mobiler Fotograf an. Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen viele poetische Porträts der Menschen, die dort leben.



In den 1920er Jahren macht Sander den entscheidenden Schritt vom Handwerker zum Künstler. Er kommt auf die Idee, den riesigen Berg an Fotos in Gruppen zu ordnen und jeder Gruppe eine Überschrift zu geben - Der Bauer, Der Handwerker, Die Frau, Die Stände, Die Künstler, Die Großstadt, Die letzten Menschen - und so ein Porträt seiner Zeit zu entwerfen.



Wie sieht ein Handlanger zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus, wie ein Bauer und wie eine Sekretärin? Sander hat all diese Menschen fotografiert und für die Nachwelt festgehalten. Was Sanders intensive Porträts unsterblich macht, ist ihre Präsenz. Alle sind Typus und Individuum zugleich. Das Wesen der Zeit in Gesichtern spiegeln - auf diesem Konzept fußt das Lebenswerk von August Sander.



Seine berührenden Bilder sind Inspiration und Maßstab auch für die heutige Fotografengeneration. Im "August Sander Archiv der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur" in Köln lagern 11.000 Glasnegative und werden dort wissenschaftlich aufbereitet - die Hardware des legendären Fotografen.



Der Fotograf Oliver Sieber, spezialisiert auf Porträts von Jugendszenen und Subkulturen, der Modeblogger Gunnar Hämmerle, der Architekturfotograf Reinhard Matz und die Fotografin Hilla Becher (in ihrem letzten Interview vor ihrem Tod im Oktober 2015) erzählen von der Bedeutung und ihrer Inspiration durch August Sander. Die Leiterin der "SK Stiftung Kultur" in Köln, Gabriele Conrath-Scholl, ermöglicht einen Einblick in das Handwerk des Meisters.



Und Sanders Urenkel Julian Sander lüftet das Geheimnis, warum dessen berühmtes Motiv eines Konditors zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro kosten kann.



