BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Vor dem Pariser Klimagipfel haben Aktivisten davor gewarnt, sich in Fragen der Finanzierung zu sehr auf den privaten Sektor und auf Banken zu verlassen. "Ohne die Mobilisierung von privaten Geldmitteln und die Wende weg von klimaschädlichen hin zu klimafreundlichen Investitionen wird Klimaschutz nicht gelingen", sagte Sabine Minninger, Klimaexpertin bei Brot für die Welt. Dennoch müssten für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels in den ärmsten Ländern weiter öffentliche Mittel bereitgestellt werden. "Die reichen Staaten dürfen sich nicht aus der Verantwortung ziehen." Bisher hätten sie weniger als 20 Prozent der notwendigen Mittel zugesagt.

Zwei Jahre nach der Einigung auf das Pariser Klimaabkommen, das die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius halten soll, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Gipfel eingeladen. Finanzfragen des Klimaschutzes stehen am Dienstag im Mittelpunkt.

"Die Weltbank sitzt mit am Tisch", sagte WWF-Klimachef Michael Schäfer. "Das muss bedeuten, endlich Bewegung in das Finanzsystem zu bekommen: zum einen durch mehr Transparenz von klimabezogenen Risiken, zum anderen aber auch durch die konsequente Ausrichtung des Finanzsystems und aller Finanzströme am Ziel von Paris."

Jan Kowalzig von Oxfam sagte, der Erfolg des Gipfels hänge auch davon ab, welche Zusagen reiche Länder wie Deutschland machten, den ärmsten Ländern deutlich mehr Hilfen bereit zu stellen. Christoph Bals von der Entwicklungsorganisation Germanwatch sagte, man hoffe darauf, dass weitere Staaten der globalen Allianz zum Kohleausstieg beiträten und sich eine Gruppe von Vorreitern zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 verpflichte./ted/DP/stk

