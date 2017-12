Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000MHM8 Vysarn Ltd. 11.12.2017 AU000000VYS1 Vysarn Ltd. 12.12.2017 Tausch 1:1

CA21665V2021 Copper Creek Gold Corp. 11.12.2017 CA21665V3011 Copper Creek Gold Corp. 12.12.2017 Tausch 5:1