GA Telesis, LLC ("GAT") kündigt den Start der Leveraged Finance Group ("LFG") an, die gesicherte Flugzeugfinanzierungen für Leasinggeber, Investoren und Fluggesellschaften anbieten wird. GAT hat David Lloyd und Nolan Heske zu den Managing Directors der LFG ernannt, um Entwicklung, Ausführung und Ausbau der entsprechenden Strategie sicherzustellen.

Die Geschäftsführung bringt gemeinsam rund 35-jährige Erfahrungen aus dem Sektor für Flugzeug- und Transportmittelfinanzierung bei der LFG ein. Vor ihrer Anstellung bei GAT gründeten Herr Lloyd und Herr Heske 2016 gemeinsam Air Funding als alternatives Angebot von direkten Kreditvergaben für Verkehrsflugzeuge an Leasinggeber und Fluggesellschaften. Vor der Gründung von Air Funding war David Lloyd 12 Jahre lang als Chef der Kreditvergabe für Fluggesellschaften und den Luft- und Raumfahrtsektor bei Carlson Capital tätig. Herr Lloyd hatte die Abteilung gegründet und war zu Spitzenzeiten für ein Portfolio in Höhe von 475 Mio. USD verantwortlich. Herr Lloyd hatte überdies Führungspositionen bei Credit Suisse und Chase Securities inne. Nolan Heske war zuvor 7 Jahre lang als Managing Director bei Jefferies tätig, wo er für Wertpapiere, Darlehen und Rentenpapiere im Zusammenhang mit Luftfahrt zuständig war. Herr Heskes frühere Erfahrungen umfassen Führungspositionen bei Guggenheim Securities und Piper Jaffray Securities, wo er den Luftfahrt- und den Transportsektor abdeckte.

Die LFG wird alternative Angebote von gesicherten Flugzeugfinanzierungen für Leasinggeber, Investoren und Fluggesellschaften vornehmen, die Lösungen für neue sowie gebrauchte Flugzeuge suchen. Die Gruppe wird sich zunächst auf vorrangige Verbindlichkeiten, Mezzanine- und Unitranche-Finanzierungen konzentrieren. Die LFG ist die neueste Geschäftsstrategie, die im Rahmen der LTI Group (Leasing Trading Investments) verfolgt wird, zu der auch die Asset Transaction Group (Leasing und Handel mit Flugzeugen und Triebwerken sowie strukturierte Kreditprodukte) und die Capital Management Group (Verwaltung von Anlegerkapital, u. a. mit dem GAIN Fund) gehören.

"Die LFG ist die neueste Implementierung unserer Strategie zur Nutzung der reichhaltigen Branchenerfahrung, der umfassenden Fachkompetenz und der erstklassigen Abwicklung von GAT, sodass wir unsere Plattform als einzigartigen Anbieter von kompletten Lösungen und Dienstleistungen für die Luftfahrt aufstellen können", sagte Marc Cho, Chief Investment Officer bei GA Telesis und President der LTI Group. "Sowohl David Lloyd als auch Nolan Heske sind erfahrene Branchenvertreter mit einer beneidenswerten Erfolgsgeschichte, und ich habe volles Vertrauen, dass sie die LFG zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Flugzeugfinanzierung machen werden", fügte er an.

Über GA Telesis

GA Telesis ist der internationale Anbieter von Komplettlösungen für die Luft- und Raumfahrtbranche. In diesem Jahr kündigte GA Telesis zusammen mit der zu den Aktionären gehörenden Tokyo Century Corporation bereits neue Kapitalinitiativen in Höhe von über 2,5 Mrd. USD im Rahmen von Leasingprodukten über die nächsten 36 Monate an. GA Telesis gilt als Pionier in diesem Sektor, betreut mehr als 2.000 Kunden auf sechs Kontinenten und bedient alle Airbus-, Boeing-, Bombardier- und Embraer-Flugzeuge sowie Triebwerke von CFM International, General Electric, International Aero Engines, Pratt Whitney wie auch Rolls-Royce.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing@gatelesis.com.

