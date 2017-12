Der Dow Jones hat in diesem Jahr bereits 67 neue Rekordstände erreicht. Zuletzt ging es am vergangenen Montag in der Spitze bis auf 24.534 Punkte nach oben. Nichtsdestotrotz schafft es das Jahr 2017 mit Blick auf die Performance momentan nur knapp in die Top 10 der besten Börsenjahre in den vergangenen 50 Jahren. Mit etwas Glück könnte sich das auf den letzten Metern aber noch ändern, denn zwischen dem aktuellen 9. Platz und dem 3. Platz im Performance-Ranking liegen gerade einmal knapp 4-Prozentpunkte. Doch dazu mehr im aktuellen Video. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes.