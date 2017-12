Der Wiener Rentenmarkt hat heute Montag im Späthandel keine klare Tendenz gezeigt. Ein moderates Plus von knapp einem halben Prozent stand bei der 30-jährigen Referenzanleihe der Republik.Bei den Festverzinslichen steht diese Woche unter anderem am Mittwoch in den USA die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus, ...

