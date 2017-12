Positive Resultate mit Gentherapien gegen die Bluter-Krankheit sorgen bei Medizinern für Furore. Sollten sie sich bestätigen, könnten neue Therapien den Milliarden-Markt für Hämophilie-Medikamente durcheinander wirbeln.

Sie gehört zu den häufigeren Erbkrankheiten und galt lange auch als eine der gefährlichsten: Im Schnitt etwa eines von von 5000 bis 10.000 Neugeborenen kommt heute mit einem Gendefekt zur Welt, der zu Hämophilie, der so genannten Bluter-Krankheit, führt. Unbehandelt laufen sie Gefahr schon in Jungen Jahren an vergleichbar harmlosen Verletzungen zu verbluten.

Verantwortlich dafür ist ein Mangel an den Gerinnungsfaktoren VIII (bei der häufigeren der Hämophilie A) und IX (bei Hämophilie B). Erst nachdem es ab den 70er Jahren gelang, diese Gerinnungsfaktoren zunächst aus dem Plasma von gesunden Blutspendern zu isolieren und später auch biotechnisch herzustellen, können Bluterkranke dank regelmäßiger Behandlung und Prophylaxe ein halbwegs normales Leben führen.

Nun zeichnet sich eine weitere medizinische Revolution ab, die den Umgang mit dieser Erbkrankheit nochmals deutlich erleichtern könnte und manche Mediziner sogar auf eine Heilung hoffen lässt: Eine Gentherapie, die den originären Defekt kompensiert und damit für Hämophilie-Patienten die regelmäßigen und relativ häufigen Injektionen mit Gerinnungsfaktoren überflüssig machen würde.

Entsprechende Hoffnungen jedenfalls wecken zwei klinische Studie der amerikanischen Biotechunternehmen Spark und Biomarin, deren Daten am Wochenende publiziert wurden und auf der diesjährigen Konferenz der amerikanischen Fachgesellschaft für Hämatologie (ASH) in Atlanta für gewisse Furore sorgten.

In beiden Tests war es gelungen, mithilfe von Gentherapien die Leberzellen der Patienten so zu programmieren, dass sie dauerhaft wieder die Gerinnungsfaktoren VIII bzw. IX produzierten. Die Zahl der gefährlichen Blutungen konnte dadurch nahezu vollständig komplett reduziert werden. Gleichzeitig konnten die Patienten auf die regelmäßige Behandlung mit Gerinnungsfaktoren weitgehend verzichten.

Es handelte sich um relativ kleine Studien mit nur zehn und 13 Teilnehmern. Ihre Resultate müssen daher noch in deutlich umfangreicheren, so genannten Phase-III-Studien bestätigt werden. Dennoch zeigten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...