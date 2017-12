Siemens-Vorstand und Bundeswirtschaftsministerin Zypries treffen sich in Berlin, um über den massiven Jobabbau zu sprechen. Heraus kommt dabei: nicht viel. Beide Seiten haben noch Gesprächsbedarf.

Wenn in der Vergangenheit der Siemens-Vorstand einen Termin im Bundeswirtschaftsministerium hatte, dann endete das meist positiv für beide Seiten. Man war sich oft schnell einig, dass es für den Konzern, aber auch für die Bundesrepublik Vorteile hat, wenn die Münchner gute Geschäfte machten. Siemens stellt hierzulande 120.000 Jobs, ist in über 200 Ländern der Erde aktiv - und bei vielen Aufträgen auf die Schützenhilfe aus Berlin angewiesen. Viele Staatschefs und Kunden erwarten schlicht, dass die Politik für Europas größten Technologiekonzern Geschäfte einfädelt. So lief es jedenfalls bisher, etwa auch beim gerade verkündeten 700-Millionen-Euro Deal der Turbinen-Sparte mit Libyen.

Als sich Siemens-Personalvorständin Janina Kugel am heutigen Montag aber im Wirtschaftsministerium einfand, war der Gesprächsinhalt weniger positiv. Nach wochenlangem Briefwechsel über die Pläne von Siemens-Chef Joe Kaeser, weltweit rund 6900 Stellen zu streichen, hatte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) auf ein Treffen gedrungen. "Es war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...