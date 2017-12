BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln durchsetzen, die den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat enthalten. Ein entsprechender Antrag werde diese Woche in den Bundestag eingebracht, sagte die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am Dienstag in Berlin. "Wir hoffen, dass es an dieser Stelle auch im Interesse der Gesundheit der Menschen in Deutschland einen Fortschritt gibt und sich die Union dem nicht versperrt."

Zwischen Union und SPD war es zu heftigem Streit gekommen, weil der geschäftsführende Agrarminister Christian Schmidt (CSU) gegen den Willen der SPD für eine Verlängerung der Glyphosatzulassung auf EU-Ebene gestimmt hatte. Bis zur Bildung einer neuen Regierung ist die alte Regierung aus Union und SPD geschäftsführend weiter im Amt.

Da es derzeit in Deutschland aber keine feste neue Koalition gibt, die in der Regel geschlossen im Bundestag abstimmt, könnte die SPD nun gegen den Willen der Union mit anderen Parteien Mehrheiten suchen, um mit nationalen Verschärfungen den Glyphosatgebrauch einzuschränken. Einige Experten halten den Stoff für möglicherweise krebserregend./ir/DP/stk

