Unterföhring (ots) - - Nominierungen für "The Young Pope", "The Deuce", "Game of Thrones" - Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Wodley und Alexander Skarsgård als beste Darsteller in "Big Little Lies" nominiert - Live-Übertragung der Golden Globe® Awards in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar exklusiv auf TNT Serie HD



Die Hollywood-Stars Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell und Sharon Stone haben in Los Angeles soeben die wichtigsten Nominierungen für die Golden Globe® Awards verkündet. Die Miniserie "Big Little Lies" räumte dabei allein sechs Nominierungen ab. Auch "Game of Thrones" wurde in der Kategorie "Beste Dramaserie" nominiert. Die Verleihung der Golden Globe® Awards findet am 7. Januar 2018 in Hollywood statt und wird in Deutschland von TNT Serie HD, empfangbar über Sky, live übertragen.



Auswahl der nominierten Serien auf Sky im Überblick: "Game of Thrones", ab 25.12.2017 täglich eine komplette Staffel als Marathon ab jeweils14.30 Uhr auf Sky Atlantic HD 1 Nominierung: - Beste Dramaserie



"The Deuce", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand und am 6. Und 7.1.2018 ab 20.15 Uhr jeweils vier Episoden auf Sky Atlantic HD 1 Nominierung: - Maggie Gyllenhaal als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie



"Big Little Lies", am 3.1.2018 ab 20.15 Uhr mit vier Episoden und am 10.1.2018 ab 20.15 Uhr mit 3 Episoden nonstop auf Sky 1 HD 6 Nominierungen: - Beste Miniserie - Laura Dern als beste Nebendarstellerin einer Miniserie - Shailene Woodley als beste Nebendarstellerin einer Miniserie - Alexander Skarsgård als bester Nebendarsteller einer Miniserie - Nicole Kidman als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie - Reese Witherspoon als beste Hauptdarstellerin einer Miniserie



"SMILF", derzeit freitags, 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD und abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 2 Nominierungen: - Beste Comedyserie - Frankie Shaw als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie



"Insecure", Staffel drei 2018 auf Sky Atlantic HD 1 Nominierung: - Isa Rae als beste Hauptdarstellerin einer Coemdyserie



"The Wizard of Lies", am 25.12, 6.10 Uhr, auf Sky Atlantic HD 2 Nominierungen: - Robert De Niro als bester Hauptdarsteller eines TV-Films - Michelle Pfeiffer als beste Nebendarstellerin eines TV-Films



"The Young Pope", Stafel eins abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 1 Nominierung: - Jude Law als bester Hauptdarsteller einer Miniserie



"Twin Peaks", derzeit alle Staffeln abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go, Sky On Demand 1 Nominierung: - Kyle McLachlan als bester Hauptdarsteller einer Miniserie



"Ray Donovan", Staffel fünf ab heute ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie Staffeln eins bis fünf auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 1 Nominierung: - Liev Schreiber als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie



"Shameless - Nicht ganz nüchtern", Staffeln eins bis sechs abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand 1 Nominierung: - William H. Macy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie



"Outlander", derzeit auf RTL Passion, empfangbar über Sky 1 Nominierung: - Caitriona Balfe als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie



