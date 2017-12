Hagen (ots) - Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass



Carl-Jürgen Brandt,



Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + KG, am vergangenen Wochenende im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Nach dem Tod seiner Mutter Betty Brandt, übernahm Carl-Jürgen Brandt 1984 als 38-Jähriger die Verantwortung für das Familienunternehmen. Mehr als 30 Jahre lang lenkte er die Geschicke des Familienbetriebs.



Carl-Jürgen Brandt steckte seine ganze Leidenschaft und Kraft in die erfolgreiche Weiterentwicklung des Familienunternehmens. Durch sein unermüdliches Engagement, seine geschäftlichen Ideen und seinen wirtschaftlichen Weitblick hat er die Firma, die sein Vater 1912 gründete, zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe weitergeführt.



Heute wird das Unternehmen, das rund 950 Mitarbeiter an vier deutschen Standorten beschäftigt, in dritter Generation von den Söhnen Carl-Heinz und Christoph Brandt mit zwei weiteren Fremdgeschäftsführern geführt.



