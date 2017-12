Berlin (ots) - Martin Burkert, Vorsitzender der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, gratuliert Natascha Kohnen zu ihrer Wahl als stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD:



"Liebe Natascha, im Namen der ganzen Landesgruppe gratuliere ich Dir herzlich zu Deiner Wahl als Parteivize. Wir sind stolz darauf, dass die BayernSPD von Dir vertreten wird. Für Deine neuen Aufgaben wünsche ich Dir Kraft, Ausdauer und immer eine Portion Humor! Die Landesgruppe mit ihren 18 Mitgliedern steht geschlossen hinter Dir und freut sich auf die Zusammenarbeit."



