HAWAII (IT-Times) - Auf der Snapdragon Technology Summit in Hawaii gab ein Tochterunternehmen von Qualcomm und Baidu Inc. bekannt, dass eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Bereich KI geplant ist. Die Qualcomm Technologies Inc. präsentierte auf der Snapdragon Technology Summit neue Pläne der...

Den vollständigen Artikel lesen ...