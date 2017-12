PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der wieder feste Euro hat den EuroStoxx 50 zu Wochenbeginn leicht belastet. Der Leitindex der Eurozone schloss am Montag 0,26 Prozent tiefer bei 3582,21 Punkten. Eine starke Gemeinschaftswährung kann Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verteuern.

Der französische Leitindex CAC-40 gab angesichts dessen um 0,23 Prozent auf 5386,83 Punkte nach. Der britische FTSE 100 jedoch rückte um 0,80 Prozent auf 7453,48 Punkte vor. Entgegen seinen Indexkollegen profitierte er von einer schwachen Heimatwährung.

Im Vorfeld der im Wochenverlauf erwarteten Zinsentscheidungen der Notenbanken hatte sich der Euro von den Verlusten der Vorwoche erholt und die Marke von 1,18 US-Dollar übersprungen. Selbst die an sich positiven Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt sprächen derzeit nicht für eine aggressivere Fed und damit einen stärkeren Dollar, sagten Devisenexperten. Dass die US-Währungshüter am Mittwoch das nächste Mal an ihrer Zinsschraube drehen, damit wird fest gerechnet. Bei der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag hingegen werden keine großen Entscheidungen erwartet./la/das

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0258 2017-12-11/18:13