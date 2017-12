Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt rührte sich am Montag in einem über weite Strecken impulslosen Handel praktisch nicht von der Stelle. Am Morgen sah es nach positiven Vorgaben aus Übersee zunächst aber so aus, als wenn der Leitindex SMI zum Weihnachtsrally ansetzen würde. Die leichten Avancen waren allerdings schon recht bald verpufft. Insgesamt blieben marktbewegende Impulse während des gesamten Tages Mangelware. Am Nachmittag liess ein Bombenanschlag in Manhattan aufhorchen, ohne jedoch Spuren am Aktienmarkt zu hinterlassen. Ein teilweises recht zähes Geschäft sei es gewesen, fasste ein Händler zusammen.

Insgesamt wurde die Stimmung im Handel allerdings als positiv beschrieben, nachdem die Haushaltssperre in den USA vermieden wurde und die US-Steuerreform näher rückt. Vor dem US-Zinsentscheid am Mittwochabend würden die Anleger allerdings die Füsse still halten. Es gilt unter Ökonomen zwar als ausgemachte Sache, dass die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr erfolgen wird. Im Fokus steht aber vor allem der Ausblick auf die weitere Zinsentwicklung. Für die Aktienkurse werde viel davon abhängen, ob die Notenbanker im kommenden Jahr drei oder vier Zinsschritte erwarten, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss 0,05% tiefer bei 9'314,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um ebenfalls 0,05% nach auf 1'499,53 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

